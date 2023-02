Football NFL-Ikone Tom Brady tritt erneut zurück

Tom Brady ist erneut zurückgetreten Foto: APA/dpa/Reuters/sda

T om Brady, der erfolgreichste Football-Spieler in der Geschichte der National Football League (NFL), macht Schluss. Genau ein Jahr nach seinem ersten Rücktritt erklärte der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers seine Karriere endgültig für beendet. "Ich höre für immer auf", sagte Brady in einem am Mittwoch veröffentlichten, 53 Sekunden langen Video auf Twitter. Mit sieben Super-Bowl-Siegen ist er Rekordhalter, daneben gehören dem 45-Jährigen zahlreiche weitere Bestmarken.