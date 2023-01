Football NFL-Profi Hamlin weiter in kritischem Zustand

Die NFL bangt weiter um Damar Hamlin Foto: APA/dpa

N ach seinem Herzstillstand in einem NFL-Spiel wird Footballprofi Damar Hamlin weiter auf der Intensivstation behandelt. Der Zustand des 24-Jährigen sei noch immer kritisch, teilte NFL-Funktionär Roger Goodell am Dienstag in einem Brief an alle 32 Ligateams mit, der der US-Nachrichtenagentur Associated Press vorliegt.