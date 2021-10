Dallas gewinnt bei Raffl-Debüt in New York nach Overtime

Die Dallas Stars haben beim Debüt von Michael Raffl einen 3:2-Erfolg nach Verlängerung gegen die New York Rangers erreicht. Raffl erhielt am Donnerstag im ersten NHL-Saisonspiel seines Teams 15 Minuten Eiszeit und gab einen Torschuss ab. Den entscheidenden Treffer im Madison Square Garden erzielte der Finne Miro Heiskanen nach eineinhalb Minuten in der Verlängerung.

