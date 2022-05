NHL Dallas kassierte zweite Play-off-Pleite gegen Flames

Raffl überzeugte mit acht Checks Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

D ie Dallas Stars haben mit Michael Raffl im Play-off der National Hockey League (NHL) gegen die Calgary Flames die zweite Niederlage kassiert. Die Texaner mussten sich am Montagabend in der eigenen Halle mit 1:4 geschlagen geben, womit den Flames der 2:2-Ausgleich in der "best of seven"-Serie gelang. Raffl erhielt 12:37 Minuten Eiszeit, der Kärntner Stürmer überzeugte mit acht Checks. Das fünfte Duell findet am Mittwoch (Nacht auf Donnerstag MESZ) in Kanada statt.