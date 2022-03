Dallas Stars verlieren mit Raffl bei NY Islanders

Die Texaner unterlagen am Samstag in New York den Islanders mit 2:4. Matchwinner für die Gastgeber war Brock Nelson, der die Islanders mit einem Doppelschlag zu Beginn des Schlussdrittels (45./PP, 46.) mit 3:1 in Führung brachte und mit einem Treffer ins leere Tor (60.) den Hattrick fixierte.

Dallas liegt auf Platz neun der Western Conference und damit einen Platz außerhalb der Play-off-Ränge, hat aber weniger Spiele als die Konkurrenten absolviert.