Tampa Bay gewinnt auch zweites Spiel .

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning hat auch das zweite Duell mit den Montreal Canadiens gewonnen und führt in den NHL-Finals um den Eishockey-Stanley Cup 2:0. Nach dem 5:1 zum Start holte das Eishockey-Team aus Florida am Mittwochabend (Ortszeit) ein 3:1 gegen den Rekordchampion der National Hockey League aus Kanada. Die Meisterschaft geht an das Team, das zuerst vier Siege holt.