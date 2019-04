Den entscheidenden Treffer für die Blue Jackets erzielte Matt Duchene nach 83:42 gespielten Minuten. In der regulären Spielzeit hatte Artemi Panarin zweimal eine Boston-Führung ausgeglichen. Das Auftaktspiel hatten die Bruins mit 3:2 nach Verlängerung gewonnen. Matchwinner für Dallas war Angreifer Roope Hintz mit zwei Toren und einem Assist. Die "best of seven"-Serien wechseln nun nach Dallas bzw. Columbus.