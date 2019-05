Boston gewann auch zweites Halbfinale gegen Carolina .

Die Boston Bruins haben im Finale der Eastern Conference der NHL auch das zweite Heimspiel gegen die Carolina Hurricanes gewonnen. Einem 5:2 folgte am Sonntag ein 6:2-Erfolg und die 2:0-Führung in der "best of seven"-Serie. Mit zwei Treffern in jedem Abschnitt fixierten die Bruins ihren fünften Play-off-Sieg in Serie. Die nächsten zwei Matches gehen in der Halle der Hurricanes in Raleigh in Szene.