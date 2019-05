Boston im Halbfinale, Colorado erzwang Spiel sieben .

Die Boston Bruins sind im Play-off der nordamerikanischen Eishockey-Eliteliga NHL ins Halbfinale vorgestoßen. Die Bruins entschieden die "best of seven"-Serie gegen die Columbus Blue Jackets mit einem 3:0-Auswärtserfolg am Montag mit 4:2 für sich. Im Halbfinale trifft Boston auf die Carolina Hurricanes, die sich bereits mit 4:0 gegen die New York Islanders durchgesetzt hatten.