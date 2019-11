Raffl siegte, Grabner verlor .

Sieg und Niederlage hat es am Samstag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL für die beiden österreichischen Stürmer gegeben. Michael Raffl gewann mit den Philadelphia Flyers gegen die Toronto Maple Leafs mit 3:2. Michael Grabner verlor mit den Arizona Coyotes trotz Treffers in der neunten Spielminute gegen die Minnesota Wild mit 3:4.