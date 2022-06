Rangers mit Sieg gegen Tampa Bay ins Conference-Finale

Werbung

Die sechs Gegentore waren mehr als die insgesamt drei in der vorausgehenden Play-off-Serie gegen die Florida Panthers.

Das zweite Spiel gegen die Rangers ist am Freitag (Ortszeit). Zum Einzug in die Stanley Cup Finals braucht eine Mannschaft vier Siege. In der Final-Serie geht es dann entweder gegen die Colorado Avalanche oder die Edmonton Oilers. Die Avalanche haben in der Western Conference das erste Spiel gewonnen und führen 1:0.

NHL-Ergebnis von Mittwoch - Finale Eastern Conference ("best of seven"): New York Rangers - Tampa Bay Lightning 6:2