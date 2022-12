NHL Schweizer Josi punktbester Spieler der Nashville-Historie

Roman Josi hat einen Platz in der Predators-Geschichte sicher/Archiv Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

D er Schweizer Roman Josi ist am Mittwoch (Ortszeit) in der National Hockey League (NHL) beim 4:2-Sieg der Nashville Predators bei den Chicago Blackhawks mit einem Tor und einem Assists zum punktbesten Spieler in der Predators-Geschichte geworden. Der Eidgenosse hält in der Liga nun bei 567 Scorer-Punkten, und das als Verteidiger. Für die Blackhawks war es die achte Niederlage in Folge. Wie Josi ist Ray Bourque bei den Boston Bruins als Verteidiger punktbester All-time-Scorer.