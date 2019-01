Vanek-Treffer bei Niederlage von Detroit in Vancouver .

Thomas Vanek hat in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL am Sonntag mit den Detroit Red Wings eine Niederlage gegen die Vancouver Canucks kassiert. Das Team des 35-Jährigen verlor auswärts mit 2:3. Vanek steuerte einen Treffer bei, er brachte Detroit im zweiten Drittel mit seinem Tor 2:1 in Führung. Michael Grabner feierte mit den Arizona Coyotes einen 4:2-Sieg gegen die Toronto Maple Leafs.