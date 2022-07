Nicht rechtskräftig Mordprozess in Feldkirch nach Würgeattacke - Elf Jahre Haft

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Elf Jahre Haft nach tödlicher Würgeattacke (Themenbild) Foto: APA/BARBARA GINDL

E in 60-jähriger Mann, der am vergangenen Nationalfeiertag in Bürs (Bez. Bludenz) seine Lebensgefährtin erwürgt haben soll, ist am Montag am Landesgericht Feldkirch wegen Mordes zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Die 47-jährige Frau war nach ihrer Reanimation in kritischem Zustand ins LKH Feldkirch eingeliefert worden, sie starb wenige Tage später. Der Mann bekannte vor Gericht die Tötung, eine Mordabsicht habe er aber nicht gehabt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.