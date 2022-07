Virologin gegen Einsatz Infizierter in Krankenpflege

Werbung

"Medizinisch nicht viel Sinn" macht aus Van Laers Sicht, dass infizierte Pädagogen und Pädagoginnen in Kindergärten (mit Maske) arbeiten dürfen, für positiv getestete Kinder aber ein Betretungsverbot besteht. Aber in die Gesetzgebung würden halt auch "andere Überlegungen einfließen", merkte sie an. Recht guten Schutz biete etwa im Kassenbereich des Handels die Kombination von FFP2-Maske und Plexiglaswänden - wenn die Kunden diszipliniert hinter den Wänden bleiben.