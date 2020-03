Der praktische Arzt Alexander Pesendorfer aus Groß Gerungs schlägt Alarm: „Die meisten Ärzte haben keine entsprechende Schutzausrüstung. Wir werden gerade sinnlos verheizt, und zwar schon ganz am Anfang dieser Krise!“

privat „Ärzte werden sinnlos verheizt“, kritisiert Alexander Pesendorfer.

Der Arzt stehe in ständigem Austausch mit 200 Kollegen per WhatsApp, ein „Hilferuf“ per Mail an die Medien ist mit 40 Ärzten aus ganz Niederösterreich gezeichnet. „Wir haben versucht, die Ausrüstung zeitgerecht zu bekommen. Es war unmöglich, für fast alle von uns“, kritisiert Pesendorfer.

Schutzbrillen aus Supermarkt

So fordert er eine Abdeckung mit sogenannten „FFP3-Masken“ mit Ventil und Schutzanzügen, die den ganzen Körper bedecken. „Ich habe mir selbst von der Feuerwehr Masken für mich und meine Mitarbeiter ausgeborgt und Schutzbrillen im Supermarkt gekauft. Das ist ein Witz, wir sind sauer“, sagt Pesendorfer wütend.

Ansteckung „fast unvermeidlich“

Gerade die Ärzte stünden in allererster Reihe mit täglichem Kontakt zu 200 Kranken: „Ohne Schutz ist es fast unvermeidlich, dass viele von uns eher früher als später mit Covid-19 in Kontakt kommen und entweder krank werden oder zumindest in Quarantäne müssen“, gibt Pesendorfer zu Bedenken. Dann würden die Patienten in die Spitäler gehen, wo sie nicht hineingelassen werden. Die Folgen wären katastrophal.

Währung „Menschenleben“

Natürlich gehöre es für Pesendorfer zum Berufsverständnis, dort zu stehen, wo sonst „niemand stehen will, nämlich an vorderster Front.“ Das Versäumnis seitens der Politik könne laut dem Arzt die gesundheitlichen Folgen noch verschlimmern: „Die Währung, mit der wir hier rechnen, sind Menschenleben!“

Ärztekammer arbeitet an Lösung

Auf die Vorwürfe angesprochen, heißt es seitens der Ärztekammer-Pressesprecherin Birgit Jung: „Aktuell will jedes Land diese Masken. Wir haben leider nicht genug, sind aber seit mehreren Tagen rund um die Uhr dran, noch welche aufzutreiben.“ Grundsätzlich haben Spitäler Vorrang, dort würden sie am nötigsten gebraucht. „Diese FFP3-Masken kann man auch nur maximal zwei Stunden tragen, sie sind für den Betrieb in den Ordinationen nicht wirklich geeignet“, sagt Jung. Für die niedergelassenen Ärzte gelte als eine Maßnahme die Empfehlung, nicht mehr als vier Patienten gleichzeitig in der Ordination zu haben.

Kritik auch von Bezirksärztevertreter

In eine ähnliche Kerbe wie sein Kollege Pesendorfer schlägt auch Bezirksärztevertreter Karl Danzinger. So habe sich ein befreundeter Arzt aus Korneuburg Schutzausrüstung aus einem Spital besorgen wollen, mit mäßigem Erfolg:

Archiv „Versuchen, Patienten in Ordination aufzuteilen“, erklärt Bezirksärztevertreter Karl Danzinger.

„Das ist ein Witz, jede Putzfrau hat ein besseres G‘wandl!“ In seiner Ordination laufen die vier Telefonleitungen seit Montagfrüh heiß. Die Patienten teilt Danzinger auf vier Räume auf, um möglichst wenig sozialen Kontakt zuzulassen. „Wir versuchen zu vermeiden, dass wir überhaupt Schutzkleidung brauchen“, sagt er. Rezepte für die Erkrankten würden im Vorfeld telefonisch erfragt und – wenn nötig – per Fax direkt an die Apotheken geschickt.

Maßnahmen kommen zu spät

Das harte Eingreifen der Bundesregierung unterstützt Danzinger. Es komme aber zu spät: „Rückkehrer aus Italien hätte man früher in Quarantäne stecken müssen, auch die Maßnahmen in Ischgl waren zu spät. Aber im Nachhinein ist man immer gescheiter“, sagt Danzinger. Die Folgen der Corona-Krise würden uns noch lange betreffen: „Rohstoffe für viele Medikamente kommen aus China. Wenn von dort kein Schiff mehr kommt, muss ich mich fragen: Ist die Globalisierung um jeden Preis richtig – nur damit das Pulverl am Ende um zehn Cent billiger ist?“