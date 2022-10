Van der Bellen-Erfolg auch in NÖ, Rosenkranz über Bundestrend

Werbung

FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz blieb in seiner Heimat mit 19,49 Prozent über dem Bundestrend und erreichte Rang zwei. Dahinter landete Tassilo Wallentin mit 8,99 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 62,64 Prozent.

Dominik Wlazny erreichte 8,58 Prozent, Gerald Grosz 6,01 Prozent. Mit MFG-Chef Michael Brunner (2,18 Prozent) und Heinrich Staudinger (1,98 Prozent) blieben zwei weitere in Niederösterreich heimische Kandidaten unter der Drei-Prozent-Marke. Das vorläufige Endergebnis beinhaltet noch keine Wahlkarten.

Klares Votum für Stabilität

Rosenkranz erntete in seiner Heimat Krems ein deutlich über dem Bundestrend liegendes Ergebnis von 26,42 Prozent. Für Van der Bellen sprachen sich in der Statutarstadt am Tor zur Wachau allerdings 53,43 Prozent aus.

Heimvorteil reichte nicht Krems: Rosenkranz-Ergebnis respektabel, VdB aber auch hier klar vorne

Staudinger kam in seiner Wohnort-Gemeinde Schrems (Bezirk Gmünd) auf 6,39 Prozent der Stimmen. Im heimatlichen Pressbaum (Bezirk St. Pölten) erreichte Brunner 1,77 Prozent.

Das beste Ergebnis in Niederösterreich verbuchte Van der Bellen mit 72,94 Prozent in Andlersdorf (Bezirk Gänserndorf) für sich. Es folgten Maria Enzersdorf im Bezirk Mödling (71,26 Prozent) und Klosterneuburg (Bezirk Tulln/67,89 Prozent). Das schwächste Ergebnis gab es für den Amtsinhaber in Dorfstetten (Bezirk Melk), wo er auf 31,48 Prozent kam.

Apropos Dorfstetten: In der im Waldviertel gelegenen Gemeinde holte Rosenkranz mit 40,12 Prozent sein bestes Niederösterreich-Resultat. Ähnlich stark war der Volksanwalt in zwei Gemeinden im Bezirk Zwettl: Altmelon (39,55 Prozent) und Schönbach (38,08 Prozent). In der Van-der-Bellen-Hochburg Andlersdorf stand für Rosenkranz mit 4,71 Prozent das schlechteste Ergebnis zu Buche.

Wallentin schnitt mit 17,20 Prozent in Altendorf (Bezirk Neunkirchen) am besten ab, Wlazny mit 17,14 Prozent in Seefeld-Kadolz (Bezirk Hollabrunn). Mit 16,67 Prozent reüssierte Grosz in Bürg-Vöstenhof (Bezirk Neunkirchen) am meisten. Brunner erreichte sein stärkstes Ergebnis in Puchenstuben (Bezirk Scheibbs), wo er auf 7,59 Prozent kam. Für Staudinger waren in St. Oswald (Bezirk Melk) erreichte 7,53 Prozent das beste Niederösterreich-Resultat.

Wenig Überraschungen gab es - geht man vom Bundestrend aus - in der Landeshauptstadt St. Pölten. Van der Bellen belegte mit 55,36 Prozent Platz eins, dahinter folgte Rosenkranz (17,75 Prozent). Wlazny kam als Dritter auf 9,25 Prozent, Wallentin auf 7,56 Prozent. Mit 5,94 Prozent rangierte Grosz auf Platz fünf, es folgten Brunner (2,35 Prozent) und Staudinger (1,79 Prozent).