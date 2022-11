Niederösterreich Ex-Sportlerin in tödlichen Verkehrsunfall in NÖ verwickelt

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Der Crash ereignete sich Freitagfrüh Foto: APA/THEMENBILD

E in 37 Jahre alter Mann ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Asparn, einer Katastralgemeinde von Langenrohr (Bezirk Tulln), getötet worden. In den Unfall war Informationen der APA zufolge auch eine ehemalige Spitzensportlerin verwickelt. Laut Exekutive war die 34 Jahre alte Frau auf der B19 mit ihrem Auto in den entgegenkommenden Wagen des 37-Jährigen gekracht. Der Niederösterreicher starb noch an der Unfallstelle. Die Lenkerin hatte 0,54 Promille.