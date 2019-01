Missbrauchsvorwurf gegen Pfarrer: Verfahren eingestellt .

Im Fall um den Vorwurf gegen einen Pfarrer, der in den 1990er-Jahren in Niederösterreich eine Minderjährige missbraucht haben soll, hat die Staatsanwaltschaft (StA) Korneuburg das Verfahren eingestellt, bestätigte deren Sprecher, Friedrich Köhl, am Freitag einen Bericht des "Kurier". Ausschlaggebend dafür seien "Beweisgründe", Aussage stehe gegen Aussage.