Niederösterreich Pkw durchstieß bei Unfall in Gloggnitz Brückengeländer

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Arbeiten an der Unfallstelle Foto: APA/FF GLOGGNITZ

B ei einem Unfall in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) hat ein Pkw in der Nacht auf Samstag ein Brückengeländer durchstoßen. Der Lenker war aus bisher unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und frontal gegen das Geländer geprallt, berichtete die Feuerwehr Gloggnitz. Fahrzeug und Geländer wurden dabei stark beschädigt. "Glück im Unglück" hatte der Lenker, zumal das Auto auf der Fahrbahn stehen blieb und nicht in den Bach stürzte, meinte die Feuerwehr. Er blieb unverletzt.