Niederösterreich Zwei Tote und sieben Verletzte bei Pkw-Unfall

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Die beiden Frauen starben an der Unfallstelle Foto: APA

B ei einem Pkw-Zusammenstoß am Sonntagabend im niederösterreichischen Rußbach (Bezirk Korneuburg) sind zwei 20-jährige Wienerinnen gestorben. Sieben Insassen, unter ihnen zwei Kinder im Alter von drei und vier Jahren, erlitten teils schwere Blessuren. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser in Niederösterreich und Wien gebracht. Die Notarzthubschrauber "Christophorus 2" und "Christophorus 9" standen im Einsatz, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung.