Das Quartett wurde beim Einsteigen in eine Firma gesehen und wenig später festgenommen. Die Vier sollen zumindest 20 Einbrüche in Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark begangen haben, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.

Gegen 1.00 Uhr langte bei der Polizei über Notruf die Meldung ein, dass soeben in ein Firmenobjekt in St. Marein (Bezirk Graz-Umgebung) eingebrochen wurde. Mehrere Polizeistreifen fuhren zum Tatort und schnappten die vier Burschen. Bisher wurden ihnen mindestens 20 Einbrüche in Sportvereinslokale in drei Bundesländern nachgewiesen. Alle legten ein Geständnis ab. Laut Polizei dürften sie noch für weitere Taten infrage kommen.