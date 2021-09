Pink-Panther-Prozess: Neun und 4,5 Jahre Haft .

Am Innsbrucker Landesgericht sind am Dienstag zwei Serben im Alter von 37 und 35 Jahren u.a. wegen des Verbrechens des schweren Raubes schuldig gesprochen worden. Der erstangeklagte 37-Jährige, der an elf Juwelierüberfällen in Innsbruck, Kitzbühel, Wien, Linz und Amstetten zwischen 2011 und 2017 entweder selbst beteiligt gewesen ist oder durch Organisation und Planung beigetragen hat, wurde zu neun Jahren Haft verurteilt. Die Urteile waren bereits rechtskräftig.