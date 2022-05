Wolfgang Brandstetter: „Nur das Gericht entscheidet“

Werbung

NÖN: Initiiert von der WKSTA ermittelt die Staatsanwaltschaft Innsbruck gegen Sie. In der Chat-Affäre waren Sie vor dem Untersuchungsausschuss geladen. Wie gehen Sie mit den Vorwürfen um?

Wolfgang Brandstetter: Ich kann diese Vorwürfe widerlegen. Im Untersuchungsausschuss habe ich mich für eine offensive Strategie entschieden und nicht von meinem Entschlagungsrecht Gebrauch gemacht, weil ich mich mit einer wahrheitsgemäßen Aussage nicht belasten kann. Da ist nichts, was mich belasten könnte. Der U-Ausschuss soll das untersuchen, was politisch relevant ist. Aber das ist etwas ganz anderes als ein Gerichtsverfahren. Das beginnt schon damit, dass sie in Gerichtsverfahren entsprechend den Grundsätzen des „fair trial“ volle Akteneinsicht haben. Im U-Ausschuss ist das nicht so.

Es ist Ihnen also wichtig, dass das Juristische und das Politische getrennt beurteilt wird.

Brandstetter: Das ist ganz wichtig. Das gelingt nicht immer, auch medial nicht. Aber es ist wesentlich, weil nur das Gericht entscheidet, was ungesetzlich ist und was nicht.

Wie beurteilen Sie die Arbeit des U-Ausschusses?

Brandstetter: Es gibt eine Rechtsgrundlage, die dem U-Ausschuss weitreichende Möglichkeiten gibt. Das ist so zu akzeptieren. Man würde sich oft mehr Sensibilität für die Grundrechte einzelner Personen wünschen, aber der U-Ausschuss reizt seine gesetzlichen Möglichkeiten halt aus, was aus seiner Sicht verständlich ist. Aber er ist ein politisches Instrument und nicht vergleichbar mit einem objektiven rechtsstaatlichen Gerichtsverfahren. Von den gegen mich und das BMI erhobenen „Postenschacher-Vorwürfen“ ist beispielsweise – insbesondere durch die Aussage des früheren OGH-Präsidenten Ratz – nichts übrig geblieben. Aber darüber berichtet fast niemand, es gibt keinen Freispruch im U-Ausschuss, und die mediale Vorverurteilung ist schwer zu bekämpfen.

Sie haben eine „Schieflage“ beim Grundrechtsverständnis kritisiert, zum Beispiel bei Persönlichkeitsrechten. Muss der Gesetzgeber nachjustieren?

Brandstetter: Man kann nicht einerseits argumentieren, dass die Vorratsdatenspeicherung wegen mangelndem Grundrechtsschutz verfassungswidrig wäre, obwohl es dabei nur um reine Verbindungsdaten geht, aber andererseits bei der Offenlegung von höchst persönlichen und vertraulichen Kommunikationsdaten dieses Verständnis für das in der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Europäischen Grundrechtecharta garantierte Grundrecht auf Persönlichkeitsschutz nicht an den Tag legen. Das ist eine Diskrepanz, die letztlich die Europäischen Gerichtshöfe lösen werden müssen.

Als die Vorwürfe gegen Sie publik wurden, haben Sie sofort Ihre Funktion als Richter am Verfassungsgerichtshof zurückgelegt. Warum?

Brandstetter: Für mich war klar, dass man in solchen Situationen auf die Institution schauen muss und nicht auf die persönlichen Befindlichkeiten, vor allem beim VfGH, der im Interesse seiner Autorität aus allen politischen Diskussionen herausgehalten werden sollte.

Können Sie nachvollziehen, dass das Vertrauen in die Politik auf einem Tiefststand ist?

Brandstetter: Absolut, das kann ich gut nachvollziehen. Um das zu ändern, müsste sich der politische Stil ändern. Die Bundespolitik müsste sich ein Beispiel nehmen an der politischen Kultur in Niederösterreich. Die ist von Zusammenarbeit geprägt – trotz aller parteipolitischen Unterschiede. Darum fühle ich mich hier auch so wohl.