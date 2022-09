Johanna Mikl-Leitner: „Die Kinderbetreuung wird massiv ausgebaut“

Werbung

NÖN: Die extreme Teuerung bei der Energie ist aktuell das wichtigste Thema. In Niederösterreich wurde zwar schon im Sommer der blau-gelbe Strompreisrabatt beschlossen, die EVN hat wenige Tage später aber ihre Tarife erhöht. Verstehen Sie, dass das Timing manche irritiert hat?

Johanna Mikl-Leitner: Es braucht vorausschauendes Handeln, um den Menschen in der Krise zu helfen. Alle Experten in ganz Europa haben darauf hingewiesen, dass es im Herbst zu Preissteigerungen auch beim Strom kommen wird. Deshalb haben wir ein Bündel an Maßnahmen entwickelt, um die kommenden Teuerungen abzufedern. Wir haben sie schon im Juli beschlossen, damit das Gesetz rechtzeitig in Kraft ist und die Menschen ab 1. September mit dem blau-gelben Strompreisrabatt entlastet werden können. Ich denke, das ist besser, als Entwicklungen kommen zu sehen und die Hände in den Schoss zu legen. Wir haben die herausforderndsten Zeiten unserer Generation und da gibt es derzeit ohnehin zu viele in der Politik, die verantwortungslos agieren.

Wer zum Beispiel?

Mikl-Leitner: Viele stellen ihre Eigeninteressen über die Interessen der Republik. Gerade auf Bundesebene sind alle gefordert in der Krise konstruktiv zusammenzuarbeiten und Lösungen zu entwickeln. Nicht nur die Regierungsparteien, auch die Opposition. Stattdessen dominieren Beschimpfungen und Vernaderungen. Das schadet allen – vor allem aber den Menschen in unserem Land.

Johanna Mikl-Leitner im Gespräch mit den NÖN-Chefredakteuren Daniel Lohninger und Walter Fahrnberger. Foto: Franz Gleiß

Die Causa rund um die Wien Energie betrifft auch NÖ- Haushalte. Denken Sie, dass es mit den ersten Hilfen der Bundesregierung getan ist?

Mikl-Leitner: Das Wichtigste ist, dass die Versorgungssicherheit für die Kunden gegeben ist. Zum Zweiten geht es darum, aufzuklären, wer dafür die Verantwortung trägt. Aber das ist nicht meine Aufgabe.

Oberste Priorität in der Energieversorgung hat die Unabhängigkeit und damit der Ausbau der erneuerbaren Energie. Wo sehen Sie hier noch Potenzial in Niederösterreich?

Mikl-Leitner: Wir sind Vorreiter bei erneuerbarer Energie und haben europaweit die meisten Klimabündnis-Gemeinden, nämlich 450 von 573 Gemeinden. Beim Ausbau von Windkraft und Photovoltaik wollen wir als Land weiter mit bestem Beispiel vorangehen. Wir haben etwa eine der größten Bürgerbeteiligungsinitiativen im Bereich Photovoltaik, bei der sich jede und jeder an Photovoltaikanlagen auf unseren Landesgebäuden beteiligen kann. All diese Alternativangebote gilt es weiter auszubauen.

Sie haben noch im April in einem Zeitungsinterview betont, dass Sie kein neues Windrad in Niederösterreich wollen. Sind Sie von diesem Kurs wieder abgekommen?

Mikl-Leitner: Es geht mir darum, dass wir schon mehr als die Hälfte der österreichischen Windräder in Niederösterreich haben, nämlich 750 von insgesamt 1.300. Außerhalb von Niederösterreich und dem Burgenland gibt es so gut wie keine Windräder. Da lass ich mir nicht sagen, dass wir in Niederösterreich schlecht dastehen. Klar ist, dass Windkraft, Photovoltaik und Biogasanlagen forciert werden müssen. Und da müssen auch andere Bundesländer einmal nachziehen. Unsere Strategie bei der Windkraft ist, die bestehenden Windräder zu modernisieren und leistungsfähiger zu machen – aber natürlich kommen dennoch jedes Jahr auch neue dazu. Das ist ja auch transparent für jeden öffentlich einsehbar. Offenbar machen sich nur wenige die Mühe, das auch zu tun.

Johanna Mikl-Leitner Foto: Franz Gleiß

Neben der Energie ist der Arbeitskräftemangel ein Hauptproblem der heimischen Wirtschaft. Ein Hebel wäre, die Beschäftigungsquote bei den Frauen zu erhöhen. Jetzt gibt es in Niederösterreich Defizite bei der Betreuung von Kindern unter 2,5 Jahren bzw. am Land. Sind hier Änderungen geplant?

Mikl-Leitner: Die Welt verändert sich. Wir haben vor einigen Jahren mit einem unglaublichen Erfolg die Kindergärten geöffnet für Zweieinhalbjährige. Die Welt hat sich auch seither verändert und deswegen werden wir diese Woche ein großes Kinderbetreuungspaket vorlegen.

Wie wird das aussehen?

Mikl-Leitner: Es wird eine massive Ausbauinitiative geben – durch eine Sonderförderung des Landes, die den Gemeinden beim Ausbau der Kleinkindbetreuung helfen wird. Das stellt sicher, dass der Ausbau in den kommenden Jahren rasch voranschreiten kann, und unterstreicht die gute Zusammenarbeit zwischen Land und Gemeinden. Es geht darum, unsere Familien zu entlasten und die Betreuung der Kinder noch besser und persönlicher zu gestalten.

Niederösterreich hat heuer 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Gleichzeitig haben Sie eine Zukunftsstrategie 2030 für das Land erarbeiten lassen. Können Sie schon erste Erkenntnisse verraten?

Mikl-Leitner: Das Entscheidendste ist, dass wir weiterhin in die Zukunftsfelder investieren, denn nur dann werden wir Innovation ermöglichen und damit auch das Fundament für unseren international erfolgreichen Standort stärken. Am 16. Oktober wird das Ergebnis präsentiert.

Sie gelten als einflussreichste Politikerin in der ÖVP. Karl Nehammer war Ihr Wunschkandidat als Bundeskanzler. Hat er Ihre Erwartungen auch nur annähernd erfüllt?

Mikl-Leitner: Ich habe im Blick, dass Karl Nehammer Bundeskanzler in der schwierigsten und herausforderndsten Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg ist. Und dass die gesamte Bundesregierung und auch alle Oppositionsparteien aufgefordert sind, bei der Bewältigung der Krise zusammenzuarbeiten. Karl Nehammer ist einer, der verbinden kann, der sowohl in der Regierung den Austausch und das Gemeinsame sucht, aber auch mit der Opposition, und genau das braucht es in Zeiten wie diesen.

Johanna Mikl-Leitner Foto: Franz Gleiß

Glauben Sie, dass die Tirol-Wahl Ende September zur Nagelprobe für den Kanzler werden kann?

Mikl-Leitner: Eine Landtagswahl Tirol wird in Tirol geschlagen. Aber selbstverständlich wird das medial auch Auswirkungen haben.

Die Bundes-ÖVP ist in der öffentlichen Wahrnehmung stark angeschlagen. Blicken Sie bereits mit Sorge auf diese Entwicklung in Hinblick auf die Landtagswahlen in Niederösterreich, die immer näher rücken?

Mikl-Leitner: Wer jetzt schon an diese Wahl denkt, hat noch nicht erkannt, in welcher herausfordernden Situation wir uns befinden. Die ganze Kraft und der Fokus der Politik ist jetzt auf das Helfen in der Krise zu richten. Früher hat man gesagt, früher war alles besser, obwohl die wirtschaftliche Tendenz nach oben gegangen ist. Jetzt gilt es alles zu tun, damit dieser Sager nicht Realität wird.

Wann werden die Landtagswahlen in Niederösterreich stattfinden?

Mikl-Leitner: Da gibt es eine ganz klare gesetzliche Vorgabe und die heißt vom 29. Jänner bis 19. März muss die Wahl stattfinden. Im Herbst wird der Landtag über den genauen Termin entscheiden.

Johanna Mikl-Leitner Foto: Franz Gleiß

In der ÖVP und von Ihnen wird das „Miteinander“ stark propagiert. Sämtliche andere Parteien kritisieren aber, dass das von der ÖVP nicht richtig gelebt wird. Was halten Sie denen entgegen?

Mikl-Leitner: Meine Tür ist immer offen für das Miteinander und ich werde das auch weiterhin so leben, weil ich fest davon überzeugt bin, dass die Menschen das so wollen und es auch das Beste für das Land ist – besonders in so schwierigen Zeiten. Unser Maßnahmenbündel gegen die Teuerung ist die beste Bestätigung dafür, dass dieses Miteinander auch nach wie vor gelebt wird. Das wurde einstimmig beschlossen.

Es gibt diverse Umfragen, die auch Ihrer ÖVP in Niederösterreich herbe Verluste prognostizieren. Wo liegt Ihr Ziel für die Landtagswahl 2023?

Mikl-Leitner: Wer jetzt auf kurzfristige Umfragen schielt, verliert den Fokus auf die langfristige Arbeit für das Land. Genau das ist aber jetzt wichtig.