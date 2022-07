Deutschland/Russland Nord Stream 1 - Gas fließt wieder, Auslastung bei 40 Prozent

AB APA / BVZ.at

Nord Stream 1 wichtigste Pipeline für russisches Gas nach Europa Foto: APA/dpa

N ach der Wartung von Nord Stream 1 ist am Donnerstag früh die Gaslieferung durch die deutsch-russische Gaspipeline wieder angelaufen. Netzdaten zufolge hat der Gasfluss durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 Donnerstagfrüh das angekündigte Niveau erreicht. In der Stunde zwischen 7.00 und 8.00 Uhr wurden nach Daten von der Website der Nord Stream AG mehr als 29 Gigawattstunden geliefert und damit in etwa so viel Gas, wie zuvor angekündigt.