McIlroy lag nach einer 70er-Runde in der Gesamtwertung insgesamt 16 unter Par und hatte damit einen Schlag Vorsprung auf Jim Furyk (USA). Der Spanier Jon Rahm, der vor der Schlussrunde geführt hatte, fiel noch auf den geteilten zwölften Platz zurück. Superstar Tiger Woods belegte nach einer abschließenden 69er-Runde den geteilten 30. Rang.

Für den Sieger gab es einen Scheck über 2,25 Mio. Dollar (1,99 Mio. Euro). McIlroy hat damit rechtzeitig vor dem am 11. April beginnenden Masters in Augusta viel Selbstvertrauen getankt. Das Masters ist das einzige Major, das dem Nordiren in seiner Sieg-Sammlung noch fehlt.

Auch diese Woche geht die PGA-Tour mit einem Event in Florida weiter. Bei der mit 6,7 Mio. Euro dotierten Valspar-Championship im Inisbrook Resort von Palm Harbour ist dann auch der Österreicher Sepp Straka wieder am Abschlag.