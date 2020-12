Greiderer und Lamparter in Ramsau Vierter und Fünfter .

Ramsau-Spezialist Vinzenz Geiger verlässt den Weltcup-Schauplatz Ramsau 2020 als Doppel-Sieger. Der Deutsche hatte wie schon am Vortag im Zweikampf mit Weltcup-Leader Jarl Magnus Riiber den längeren Atem. Er siegte in 23:28,8 Minuten 0,2 Sekunden vor dem Norweger und fünf Sekunden vor seinem Landsmann Fabian Rießle. Für die wieder stärksten Österreicher Lukas Greiderer und den zwischenzeitlich in der Loipe führenden Johannes Lamparter blieben diesmal die Ränge vier und fünf.