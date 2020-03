Norweger Riiber schließt Weltcup mit 14. Saisonsieg ab .

Jarl Magnus Riiber hat am Samstag beim nach der Absage von Schonach zum Weltcup-Finale gewordenen Bewerb in Oslo auch zum Abschluss triumphiert. Der neuerliche Weltcup-Gesamtsieger feierte am Holmenkollen seinen schon 14. Saisonsieg. Der Norweger absolvierte die 10-km-Loipe in 23:59,9 Minuten und verwies Fabian Rießle (GER) um 54,1 und Ilkka Herola (FIN) um 54,8 Sekunden auf die Plätze.