Riiber erneut Triple-Sieger, Lamparter Sechster .

Jarl Magnus Riiber hat seine Sonderstellung unter den Nordischen Kombinierern beim Weltcup-Höhepunkt bestätigt. Der Norweger gewann wie im Vorjahr das Nordic Triple in Seefeld und hält schon bei sieben Saisonsiegen. Im Finale am Sonntag waren der Finne Ilkka Herola (+1,3 Sek.) und der Japaner Akito Watabe (+3,2) aber harte Gegner. Der Tiroler Johannes Lamparter landete nach starkem 15-km-Rennen an der sechsten Stelle (+54,1).