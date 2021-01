Springen zum Auftakt des Seefeld-Triples abgebrochen .

Zum Auftakt des Weltcup-Triples der Nordischen Kombinierer in Seefeld kommt der am Donnerstag wetterbedingt verschobene und Freitagmittag durchgeführte provisorische Wertungsdurchgang zur Geltung. Der Sprung-Bewerb musste nach rund einer Stunde bzw. 19 Springern wegen wechselnder Windverhältnisse annulliert werden. Der norwegische Weltcupführende und Triple-Titelverteidiger Jarl Magnus Riiber geht demnach nach einem 109,5-m-Satz um 15.30 Uhr als Erster in den 5-km-Langlauf.