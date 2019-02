Kraft im Großschanzen-Bewerb vorerst Fünfter .

Stefan Kraft liegt bei den Nordischen Weltmeisterschaften nach dem ersten Durchgang von der Großschanze auf dem Bergisel in Innsbruck am Samstag auf dem fünften Zwischenrang. Auf den sensationell führenden Schweizer Killian Peier fehlen dem Titelverteidiger aus Salzburg 9,3 Zähler, auf Bronze 6,7 Punkte. Daniel Huber liegt als zweitbester ÖSV-Mann an neunter Stelle.