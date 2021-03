Johaug jubelte hingegen an der Seite von Tiril Udnes Weng, Heidi Weng und Youngster Helene Marie Fossesholm über ihre bereits dritte Goldene in Oberstdorf. Insgesamt ist sie nun schon 13-fache Weltmeisterin. Ein weiterer Titel könnte am Samstag über 30 km dazukommen.

Österreich war mangels genügend Athletinnen auf entsprechendem Niveau in der Staffel nicht vertreten. Auch am Freitag im Männer-Teambewerb tritt zwei Jahre nach dem Seefelder Dopingskandal kein ÖSV-Quartett an. Der 50-km-Abschlussbewerb am Sonntag geht ebenfalls ohne österreichische Beteiligung in Szene. Beim Frauen-Finale am Samstag über 30 km hat Teresa Stadlober hingegen Außenseiterchancen auf eine Medaille.