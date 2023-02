ÖSV-Langlaufteam stark dezimiert - Duo fällt aus

Werbung

Unterweger, Vermeulen und die seit dem Wochenende angeschlagene Stadlober wollen aber bis zu den abschließenden Massenstartrennen am Samstag bzw. Sonntag wieder fit werden. "Mika Vermeulen ist leider gesundheitlich seit Sonntag ebenfalls angeschlagen, kämpft mit einer Verkühlung und daher kommt das 15-km-Rennen auch für ihn leider noch zu früh. Er fühlt sich jedoch schon wieder ein wenig besser und wir werden alles versuchen, damit er bis zum abschließenden 50er am Sonntag wieder fit sein wird", erklärte ÖSV-Langlaufchef Alois Stadlober am Montag.

Die im Sprint als 48. abgeschlagene Unterweger ist wie Vermeulen erkältet. "In den Tagen nach dem Sprint konnte ich mich nicht wie gewünscht erholen. Nach dem Abschlusstraining am Sonntag kam zusätzlich eine kleine Verkühlung dazu, weshalb ich mich als Vorsichtsmaßnahme entschieden habe, die Reise nach Planica nicht anzutreten und mich stattdessen auf den 30er zu konzentrieren", so Unterweger Montagfrüh.

Teresa Stadlober war am Wochenende bereits gesundheitlich angeschlagen im Skiathlon nicht über Platz 17 hinausgekommen. Die ursprünglich mit Medaillenambitionen angereiste Salzburgerin ist aus dem ÖSV-Quartier in Tarvis bereits in die Heimat zurückgekehrt und will je nach Genesungsverlauf spätestens am Donnerstag zum Abschlussbewerb wieder anreisen.