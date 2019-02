Die 24-Jährige lief in der Qualifikation für den Langlauf-Sprint der Damen am Donnerstag auf Platz 44. Das Viertelfinale der besten 30 verfehlte Unterweger, die einzige ÖSV-Teilnehmerin, um 2,77 Sekunden.

Schnellste der Qualifikation war die Schwedin Maja Dahlqvist, die die 1,2 km in der freien Technik in 2:29,44 Minuten bewältigte. Unterweger benötigte 2:40,23. Die Finalläufe standen noch am Donnerstagnachmittag (ab 14.30 Uhr/live ORF eins) auf dem Programm.