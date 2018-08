Erdbeben der Stärke 4,1 in Nachbarregion von Kärnten .

In Gemona del Friuli in der autonomen Region Friaul-Julisch Venetien in Norditalien hat am Samstag in der Früh die Erde gebebt. Wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mitteilte, ereignete sich der Erdstoß mit einer Magnitude von 4,1 um 5.30 Uhr. Das Beben konnte im Kärntner Bezirk Hermagor leicht verspürt werden.