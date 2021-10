Rot-weiß-rote Drohne ließ Drogenschmuggler auffliegen

Mit Unterstützung aus Österreich ist in Nordmazedonien am Dienstag ein Drogenschmuggel verhindert worden. Wie das Innenministerium (BMI) am Freitag berichtete, haben österreichische Beamten mit ihren Drohnen und Wärmebildkameras gemeinsam mit Kollegen der nordmazedonischen Kriminalpolizei 200 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Fünf Verdächtige wurden festgenommen.

APA / BVZ.at Erstellt am 15. Oktober 2021 | 19:03