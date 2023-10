Norweger Jon Fosse erhält Literaturnobelpreis

Fosse wird "für seine innovativen Stücke und Prosa, die dem Unsagbaren eine Stimme geben", geehrt. Er habe den Dichter im Auto nördlich von Bergen erreicht, sagte der Ständige Sekretär der Akademie Mats Malm. Während manche Gewinner ihm beim Anruf nicht glauben würden, habe Fosse ihm gleich vertraut. Sie hätten bereits über erste Details der Nobelpreis-Woche und das weitere Prozedere sprechen können. Fosse war zuletzt zwar hoch gehandelt worden, Favoritin der Buchmacher war allerdings die unter dem Pseudonym Can Xue schreibende 70-jährige Chinesin Deng Xiaohua gewesen.

Das Oeuvre Fosses umspannt unzählige Gattungen, von Theaterstücken über Romane bis zu Kinderbüchern und Übersetzungen. Als einer "der anerkanntesten und meistgespielten Theaterautoren unserer Zeit" verbinde er "eine Verwurzelung in der Sprache und Natur seiner norwegischen Herkunft mit künstlerischen Techniken der Moderne", erläuterte Literaturwissenschafter und Akademiemitglied Anders Olsson im Anschluss an die Bekanntgabe. Zu Fosses "Wahlverwandtschaften" gehören große Namen wie Samuel Beckett, Thomas Bernhard oder Georg Trakl. Fosse dringe zum Kern "der menschlichen Beklemmung und Ambivalenz" vor. "Durch seine Fähigkeiten, den Orientierungsverlust der Menschheit zu evozieren, gilt er nicht nur im modernen Theater als Innovator."

Jon Fosse wurde am 29. September 1959 im norwegischen Hagesund geboren. Heute lebt er nicht nur in Norwegen, sondern zeitweise auch im niederösterreichischen Hainburg an der Donau. Veröffentlichte er zum Beginn seiner Karriere allen voran Lyrikbände und Romane, gilt er mittlerweile als einer der meistgespielten Theaterautoren. Seine Werke wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt und er selbst mit unzähligen Auszeichnungen bedacht, darunter der internationale Ibsen-Preis und der Europäische Preis für Literatur. Nachdem er 2000 in Wien mit einem Nestroy prämiert wurde, meinte er ein Jahr danach im APA-Interview: "Ich habe keinerlei Bedürfnis, als Berühmtheit zu gelten und führe daher momentan eine Art Doppelleben. Natürlich freue ich mich über den Erfolg, aber ich brauche ihn nicht unbedingt."