Weltmeisterschaft Norweger Krüger Skiathlon-Weltmeister - Vermeulen 29.

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Vermeulen (Nr. 22) blieb als 29. hinter seinen Erwartungen Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

D as erste Distanzrennen der Langläufer bei den nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Planica hat am Freitag einen norwegischen Vierfachsieg gebracht. Mit Simen Hegstad Krüger gewann im Skiathlon der Olympiasieger in diesem Bewerb von 2018 in Pyeongchang. Mit 12,2 Sek. Rückstand holte Sprintsieger Johannes Hösflot Kläbo den Silber-Sprint gegen Sjur Röthe (+14,1), Paal Golberg wurde Vierter (+45,9). Der Steirer Mika Vermeulen blieb als 29. unter seinen Erwartungen (+5:15,9).