Eurofighter im Tiefflug über dem Schwechater Flughafen

Veranstaltet wird der Probelauf laut Innenministerium von der Air-Marshal-Einheit des Einsatzkommandos Cobra/DSE im Rahmen des EU-Projekts "Enhancing In-Flight Security". Beteiligt sind neben den österreichischen Air-Marshal-Kräften auch Eurofighter des Heeres und Zugriffsteams von Cobra und internationalen Sondereinheiten.

Vom Airport wurde am Mittwoch in einer Aussendung betont, dass es im Zuge der Übung am (morgigen) Donnerstag "zu einem kurzen Überflug von zwei Eurofighter-Flugzeuge des österreichischen Bundesheeres in geringer Flughöhe über den Flughafen-Standort kommen" werde. Die Dauer wurde mit wenigen Minuten angegeben. Der Überflug könne für Bewohnerinnen und Bewohner von Nachbargemeinden "kurzzeitig akustisch wahrnehmbar sein".

Generell hob der Flughafen Wien hervor, dass die vorgeschriebene und geplante behördliche Einsatzübung abseits der Terminal- und Passagierbereiche durchgeführt werde und keine Auswirkungen auf den laufenden Flugbetrieb haben werde. "Ankünfte und Abflüge finden wie geplant statt", hieß es.