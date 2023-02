ÖTV-Team gegen Kroatien mit 0:1 im Rückstand

Werbung

Dennis Novak musste sich am Samstag in Rijeka dem favorisierten Weltranglisten-23. Borna Coric nach 1:58 Stunden mit 3:6,5:7 beugen. Der Sieger des Länderkampfs in der Qualifikationsrunde qualifiziert sich für die Gruppenphase im September, der Verlierer kämpft gegen den Abstieg aus der Weltgruppe I.

Damit war Österreichs Nummer 1, Dominic Thiem, der erstmals seit fast dreieinhalb Jahren wieder im Davis-Cup-Team steht, unter Zugzwang. Der Ex-US-Open-Sieger ist gegen Borna Gojo als Nummer 99 Favorit. Für den Ausgang des Duells mit den Kroaten war ein Sieg des Ex-Weltranglisten-Dritten über den 121. im ATP-Ranking schon ein Schlüsselspiel für den ÖTV.