Nationalsozialismus Novemberpogrome - Gedenken mit Marsch und Kranzniederlegung

Lichtinstallationen in Davidstern-Form erinnern an zerstörte Synagogen Foto: APA/HANS PUNZ

Werbung

M it einer Kranzniederlegung, einem Gedenkmarsch und einer Gedenkveranstaltung im Parlament erinnert Österreich am Donnerstag an die Novemberpogrome. Zum 85. Mal jährt sich die Nacht auf den 10. November 1938, als Synagogen in Österreich in Brand gesteckt, jüdische Geschäfte geplündert und Juden und Jüdinnen misshandelt wurden.