Beschuldigter nach Bluttat in Pielach/Melk geständig

Weiters sei die Verhängung der U-Haft in Aussicht gestellt worden. Vorgeworfen wird dem Mann, am Donnerstagabend in einem Einfamilienhaus den 62-jährigen Lebensgefährten der Mutter erschossen zu haben.

Der Beschuldigte verschanzte sich in der Folge am Dachboden des Objekts. Nach Stunden erfolgte der Zugriff, wobei Schüsse fielen. Der 42-Jährige wurde festgenommen und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

