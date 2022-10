Eltern nach Tod ihres Babys in Salzburg festgenommen

Werbung

Die Polizei wurde am 22. Oktober von der Rettung über die Reanimation des Säuglings in der Wohnung, in der die Familie lebte, verständigt. Der Bub sei kurz darauf für tot erklärt worden, informierte die Landespolizeidirektion am Donnerstag. Die Staatsanwaltschaft hat die Obduktion angeordnet. Die beiden Beschuldigten, die am Mittwochvormittag im Bereich des Salzburger Hauptbahnhofes festgenommen worden waren, wurden am Donnerstag in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Das Landeskriminalamt Salzburg führt noch weitere Ermittlungen durch.