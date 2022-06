Obduktion Fremdverschulden bei Frauenleiche in Wien bestätigt

Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen Foto: APA/THEMENBILD

N ach dem Auffinden einer Frauenleiche in einer Wiener Wohnung am Sonntag hat die Obduktion Fremdverschulden bestätigt. Zwei festgenommene Tatverdächtige machten bei ihren Einvernahmen widersprüchliche Angaben, der Sachverhalt ist damit weiter unklar, berichtete die Polizei am Montag.