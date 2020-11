Entgegen der ursprünglichen Absicht hatte die Anklagebehörde doch eine Obduktion durchführen lassen, obwohl es keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden gab. Im Internet kursierten nach dem Terror-Anschlag in Wien jedoch Gerüchte, die das plötzliche, völlig unerwartete Ableben Blaschitzs in möglichen Zusammenhang mit dem wenige Stunden später verübten Attentat brachten.

Blaschitz hatte vor den Strafgerichten in zahlreichen Terror-Prozessen islamistische Täter und Sympathisanten des "Islamischen Staats" (IS) vertreten, so etwa den zu neun Jahren Haft verurteilten Lorenz K.

Die Obduktion ergab, was in Justizkreisen seit Montag vermutet wurde. Blaschitz dürfte am Weg zu einer Gerichtsverhandlung einem Herzinfarkt erlegen sein.