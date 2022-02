Urteil gegen oö. Zahnarzt wegen Drogenweitergabe bestätigt

In einer ersten Strafsache hat ein Zahnarzt aus Oberösterreich nun ein rechtmäßiges Urteil: Wegen Weitergabe von Drogen an Minderjährige von August 2020 bis Februar 2021 hat das Oberlandesgericht (OLG) am Donnerstag das erstinstanzliche Urteil - fünf Monate bedingte Haft und 3.000 Euro Strafe - bestätigt. Damit ist der Mediziner mit seiner Berufung abgeblitzt, bestätigte ein OLG-Sprecher oö. Medienberichte am Freitag.