125 Anzeigen nach Tuning-Treffen und Straßenrennen .

Mit mehreren Treffen aus der Tuningszene und illegalen Straßenrennen hatte die Polizei in Oberösterreich in der Nacht auf Sonntag alle Hände voll zu tun. Insgesamt wurden 125 Anzeigen und 106 Organstrafmandate verhängt. In den sozialen Medien wurde zu der Zusammenkunft bei einem Einkaufszentrum in Asten aufgerufen. Gegen 22.00 Uhr versammelten sich dort rund 800 Autos und bis zu 2.000 Personen.