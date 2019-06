Der Bursche verlor laut Polizei aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Moped und stieß frontal gegen einen Gartenzaun neben der Fahrbahn. Er wurde ins Krankenhaus Braunau am Inn eingeliefert, wo er seinen schweren Verletzungen erlag.

In Bregenz wurde eine 15-jährige Mopedfahrerin am Freitag von einem Lkw erfasst und dabei schwer am linken Bein verletzt. Wie die Polizei berichtete, wollte das Mädchen an dem nach rechts abbiegenden Lkw rechts vorbei fahren. Sie dürfte die Situation falsch eingeschätzt haben. Nach der Erstversorgung wurde sie in das Krankenhaus Bregenz eingeliefert.