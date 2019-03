18-jährige Pkw-Lenkerin starb nach Crash mit Baum .

Eine 18-Jährige ist am späten Mittwochabend auf der Atterseestraße (B151) in Seewalchen (Bezirk Vöcklabruck) mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Laut Zeugen habe sie den Wagen in einer langgezogenen Linkskurve verrissen und sei von der Fahrbahn abgekommen, berichtete die Polizei.